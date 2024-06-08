Denizli'de drift atan sürücülere 64 bin 466 TL para cezası

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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kapalı pazar yeri içinde gece otomobilleriyle drift atan iki ayrı otomobil sürücüsüne toplam 64 bin 466 TL para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine ve otomobillerine de iki ay süreyle el konuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevindik Mahallesi'ndeki pazar yeri içinde bazı sürücülerin otomobilleriyle drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Pazar yerine ulaşan polis, 2 sürücünün drift attığını tespit etti. Drift atan iki ayrı otomobil sürücüsüne toplam 64 bin 466 TL para cezası kesildi. Ehliyetlerine ve otomobillerine de 2 ay süreyle el koydu. Bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.