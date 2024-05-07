Denizli'de hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Denizli\'de hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, 1'i 21 yıl 8 ay, diğer ikisi ise toplamda 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firariyi yakaladı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

07.05.2024 10:49
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Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı - Son Dakika

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