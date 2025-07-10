Denizli\'de Toplu Sünnet Şöleni

Denizli'de, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) işbirliğiyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde 43 çocuk sünnet ettirildi.

Şükrü Fatma Zeybekçi Camisi'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan törende, çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şölene katılan çocuklar, şehir turunda süslenmiş otobüslerle konvoy halinde gezdi. Konvoya aileler de eşlik etti.

Turunun ardından PASVAK Aşevi'nde devam eden programda çocuklara ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu. Etkinlikte çocuklara, protokol üyeleri tarafından gram altın, bisiklet ve yerli otomobil TOGG'un oyuncak versiyonu hediye edildi.

PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz, törende yaptığı konuşmada Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını belirterek, "PASVAK olarak bu mekanı paylaşmaktan, sizleri burada misafir etmekten, iş birliğiyle sünnet şöleni yapmaktan, çok memnunuz, çok mutluyuz. Sünnet çocuklarımızla birlikte, onların mutluluklarını paylaşarak çoğaltmaya ve onların mutluluğundan pay almaya geldik." dedi

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural ise 81 ilde sünnet organizasyonları düzenlendiklerini belirterek, "Bölge Müdürlüğü olarak 117 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu üstlendik. Denizli'de 43 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Çocuklara hediyeler vererek unutulmayacak bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz."dedi.

Programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Üniversite Rektörü Mahmud Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve çok sayıda vatandaş katıldı.