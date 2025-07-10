Denizli'de Toplu Sünnet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli'de Toplu Sünnet Şöleni

Denizli\'de Toplu Sünnet Şöleni
10.07.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 43 çocuğun sünnet edildiği törende etkinlikler düzenlendi, hediyeler dağıtıldı.

Denizli'de, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) işbirliğiyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde 43 çocuk sünnet ettirildi.

Şükrü Fatma Zeybekçi Camisi'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan törende, çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şölene katılan çocuklar, şehir turunda süslenmiş otobüslerle konvoy halinde gezdi. Konvoya aileler de eşlik etti.

Turunun ardından PASVAK Aşevi'nde devam eden programda çocuklara ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu. Etkinlikte çocuklara, protokol üyeleri tarafından gram altın, bisiklet ve yerli otomobil TOGG'un oyuncak versiyonu hediye edildi.

PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz, törende yaptığı konuşmada Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını belirterek, "PASVAK olarak bu mekanı paylaşmaktan, sizleri burada misafir etmekten, iş birliğiyle sünnet şöleni yapmaktan, çok memnunuz, çok mutluyuz. Sünnet çocuklarımızla birlikte, onların mutluluklarını paylaşarak çoğaltmaya ve onların mutluluğundan pay almaya geldik." dedi

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural ise 81 ilde sünnet organizasyonları düzenlendiklerini belirterek, "Bölge Müdürlüğü olarak 117 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu üstlendik. Denizli'de 43 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Çocuklara hediyeler vererek unutulmayacak bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz."dedi.

Programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Üniversite Rektörü Mahmud Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Pamukkale, Etkinlik, denizli, Güncel, Sünnet, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Toplu Sünnet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
15:58
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 12:12:43. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Toplu Sünnet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.