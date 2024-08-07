Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı - Son Dakika
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Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor.

07.08.2024 19:24
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Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı

HATAY - Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı tarım şehri Hatay, tropikal ürünlerin üretiminde ön plana çıkıyor. Kentte en çok üretilen tropikal ürün muz, seralarda afetzede çiftçiler tarafından üretiliyor. Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Alkan, 3 yıl önce kurduğu 10 dönümlük serasında muz yetiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan hasadın bereketinden memnun olan Alkan, ürünün kilogram fiyatı seradan dönem dönem 20 TL ile 25 TL arasında satıyor. Market raflarındaki fiyatlarla sera fiyatları arasındaki farka tepki gösteren çiftçi Alkan, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

"serada muzlar 20 - 25 TL iken market raflarında 50 TL - 80 TL arasında fiyatlar var"

Çiftçi Mehmet Alkan, 10 dönümlük serasındaki muz hasadından memnun olduğunu dile getiren "Buradaki muz serasını kuralı 3 yıl oldu. Burada 10 dönümlük arazide hasat yapıyoruz. Muz bir tropikal bir meyve türü olduğu halde verim açısından şükürler olsun ki çok iyiyiz. Fiyat konusunda hiç memnun değiliz. Burada bu yıl fiyat 20 TL ile 25 TL arasında değişiyor. Dışarı çıktığımızda marketlerde 50 ila 80 TL arasında bir rakam görüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Biz üretici olarak burada her türlü ilaç ve gübre gibi etkenlerle uğraşırken dışarısı bizim aldığımızdan bir kat daha fazlasını kazanıyor. Geçen yıl ki hasatla aynı gibiyiz. Muzun üretimi doğumundan mahsulü alışımıza kadar 12 ay süre geçmesi gerekiyor. Şükürler olsun ki en azından bu bir tropikal meyve olduğu halde Antakya ve Hatay gibi depremde büyük hasar alan bölgede bu mahsulü çıkarmak bizim için bir başarıdır. Topraklarımız çok iyi verimlidir. Muz, deniz kenarında olan bir mahsul olduğu halde biz bunu şehrin iç kesimlerinde ekip diktiğimizde yine de şükürler olsun ki hasadımızı alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Deprem, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı - Son Dakika

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