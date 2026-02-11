Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
11.02.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan deprem konutlarının satış fiyatı ve ödeme koşulları, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki hak sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan deprem konutlarının satış fiyatı ve ödeme koşulları, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki hak sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Batıkent 7. Etap'ta yaşayan Mustafa Ergün, AA muhabirine, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün açıklanan konut fiyatlarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Peşin ödeme de taksitli ödeme de çok güzel imkan. Bu konuda gerçekten devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Beş çocukla oturuyoruz. Kışın ısınma konusu olsun, su, elektrik birçok konuda gayet memnunuz. Benim bulunduğum yerde eksikler giderildi. Ama diğer konutlarda herhangi bir sıkıntı varsa yine gerekli işlemleri yapıyorlar. Büyüklerimize, valimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz."

Rıdvan Kılıç da evlerin çok güzel ve rahat olduğunu ifade ederek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatların çok uygun olduğunu dile getirdi.

Şehir merkezine göre evlerinin çok uygun olduğunu ifade eden Kılıç, "Açıklanana göre çok ucuz, daha da güzel olacak yani. Sabit olması, ondan sonra vatandaşa destek çıkılması çok güzel bir şey. Şehir merkezinde bu parayla ev alamıyorsun, hiçbir zaman da alamazsın." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Karacasu Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarında oturan Esma Külek, depremde evinin yıkıldığını ve yeni evinde mutlu olduğunu belirterek, "Evlerin fiyatları açıklandı, çok memnun oldum. Herkesin dediği gibi olmadı. Benim için çok iyi bir şey. Herkes için umduğumuzdan daha iyi oldu, çok da memnun olduk. Evimiz çok iyi, dört dörtlük. Her şeyimiz süper." ifadesini kullandı.

Hak sahibi Veli Karaboğa ise depremde 6 çocuğunu kaybettiğini ifade ederek, "Ben 2 yıldan beri bu evde oturuyorum, sağ olsun, var olsun, çok memnunuz. Deprem taksitleri açıklandı, çok memnun kaldık. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Fiyatları duyunca çok sevindim. Yani sevinecek bir fiyat açıkladı, çok memnun kaldık. Biz bu fiyatı böyle ummuyorduk ama Cumhurbaşkanı'mız bize çok ucuz ev verdi." şeklinde konuştu.

Kilis

Deveciler Mahallesi'nde yapılan konutlarda yaşayan Ali Çelik de depremde zor günler yaşadığını anlattı.

Depremin ardından evinin kısa sürede yapıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Depremin ardından evlerimiz kısa sürede yapıldı ve bizlere teslim edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, daima yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde evlerimizde rahat rahat oturuyoruz. Evlerimizden çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Deprem, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi - Son Dakika

Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
CHP’li Mustafa Sarıgül’den Meclis’te Erzincan için yeni isim teklifi CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:43:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.