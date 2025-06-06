Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı yaşanıyor

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hüzünlü geçen Kurban Bayramı'nda depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılırken dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban bayramında da, depremde yakınını kaybeden vatandaşlar ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

"Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gelip mezarın başında Fatiha ve dualar okuduk"

Depremde annesini kaybeden Bedri Türk, "Burası 6 Şubat depreminde şehit olan yakınlarımızın mezarı. Depremde annemi kaybettim. Bütün ölmüşlerin mekanı cennet olsun inşallah. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gelip mezarın başında Fatiha ve dualar okuduk. Buraya her geldiğimizde duygulanıyoruz. Buraya gelince acılarımız ilk günkü gibi hissediyoruz. Rahmetli annem 72 yaşında yatalaktı. Depremin 6'ncı gününde çıkarttık. Mezarlığına gelip ziyarette bulunduk. Kayıplarımız için çok üzgünüz" dedi.

"Onların kayıplarına alışamadık ve ömür boyu da alışmayacağız"

Depremde oğlu ve 6 yakınını daha kaybeden Aysel Biter, "Depremde oğlumu, torunumu, yengemi, amcamı, eltim ve 2 çocuğunu kaybettim. Her bayram olduğu gibi bu bayramda zor geçiyor. Onların kayıplarına alışamadık ve ömür boyu da alışmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.