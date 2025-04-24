Deprem Sonrası Çorba İkramı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından geceyi dışarda geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için kentin bazı noktalarına sıcak yemek araçlarını ulaştırdı.

Vakıf görevlileri, deprem nedeniyle evlerine giremeyen ve geceyi açık alanda geçirmek için Esenyurt'taki Mehmet Akif Ersoy Parkı'na çadır kurar vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geceyi geçiren vatandaşlara da Vakfın kurduğu dağıtım noktasında sıcak çorba ikram edildi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için kapılarını açan Eyüpsultan'daki Rami Kütüphanesi'nde de Vakıf görevlileri tarafından sıcak çorba dağıtımı yapıldı.