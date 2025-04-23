Deprem Sonrası İlk Açıklama

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremle ilişkin, "Geçmiş olsun diyoruz tabi İstanbul'umuza, hisseden tüm vatandaşlarımıza. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:

"İlgili kurumlarımız zaten açıklamalar yapıyorlar. Geçmiş olsun diyoruz tabi, İstanbul'umuza, hisseden tüm vatandaşlarımıza. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var."

Can kaybı olup olmadığına ilişkin bir soruya Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok ama İstanbul Valiliği'miz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var" yanıtını verdi.