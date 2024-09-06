Depremde ağır hasar almıştı, yıkımına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde ağır hasar almıştı, yıkımına başlandı

Geniş Video İzle

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasar gören cami yıkılmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda caminin ibadete uygun olmadığı tespit edildi.

06.09.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde ağır hasar almıştı, yıkımına başlandı

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı hasar gören cami minaresi devrilme tehlikesi nedeniyle yıkılmıştı. Yapılan inceleme sonucu ibadete uygun olmadığı tespit edilen camiye de yıkılma kararı verildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Malum Seyit Mahallesi'nde bulunan Yenimahalle Camii, 18 Nisan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar aldı. Deprem sonrası yapılan incelemelerde, bir kısmı hasar alan cami minaresi devrilme tehlikesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. AFAD tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından caminin de yıkılmasına karar verildi. Deprem sonrası mahalle sakinlerinin ibadetlerini sürdürebilmeleri için bir okulun bahçesine çadır kurulduğu ve ibadetlerin burada devam ettiği öğrenildi. Camide yapılacak yıkım çalışmasının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

"İbadete uygun olmadığı tespit edildi"

Deprem sonrasında yaşanan süreci anlatan Yenimahalle Cami İmam Hatibi Mehmet Sapanca, "18 Nisan'da meydana gelen depremde minaremiz zarar görerek yıkıldı. Camimizin de AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda ibadete uygun olmadığı tespit edildi ve yıkılmasına karar verildi. Şu anda ibadetlerimizi, vilayetimizin de desteğiyle kurulan çadırda gerçekleştiriyoruz. En kısa sürede camimiz tamamen yıkılacak" dedi.

Depremde ağır hasar almıştı, yıkımına başlandı
Kaynak: İHA

Sulusaray, İnceleme, Güncel, Deprem, Tokat, Yıkım, Yaşam, AFAD, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde ağır hasar almıştı, yıkımına başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde ağır hasar almıştı, yıkımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement