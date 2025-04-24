Depremde Camiye Sığınan Vatandaşlar

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, geceyi Fatih Camisi'nde geçiriyor.

Fatih'te vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda beklemeye devam ediyor.

Depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, Fatih Camisi'nde kalmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar cami avlusuna çadır kurarken, çocukların top oynayarak vakit geçirdiği görüldü.