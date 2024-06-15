Depremde eşini kaybeden baba, çocuklarına annelik ve babalık yapıyor

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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşadıkları evin yıkılması sonucu eşini kaybeden Süheyl Kızıldağ, kendisi gibi yaralı kurtarılan 3 çocuğuna gözü gibi bakarak annelerinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyor.

Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde Kızıldağ ailesinin yaşadığı 5 katlı apartman 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yerle bir oldu.

Oğulları Esat (18), Ebrar (14) ve Ali Ensar (12) depremin ilk günü, kendisi ise 3. günü yaralı olarak kurtarılan Süheyl Kızıldağ, afette eşi Dilek'i kaybetti.

Çocuklarıyla Adana'da gördükleri tedavinin ardından 3 çocuğuyla yeniden memleketleri Hatay'a dönen baba Kızıldağ, evlatlarıyla Kiptaş Geçici Yaşam Alanı'ndaki prefabrikte yeni bir hayata başladı.

Serbest meslekle uğraşan Kızıldağ, eğitimlerini sürdüren çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor.

Baba Kızıldağ, AA muhabirine, çok zor süreçler geçirdiğini ve bunu çocuklarıyla atlatabilmek için çabaladığını söyledi.

Konteynerde onlara bir yuva kurmaya çalıştığını anlatan Kızıldağ, "Çocuklarıma her türlü desteği sağlamaya çalışıyorum, onlara anne-baba oluyorum, her isteklerini elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum. Onlara baktığım için mutluyum. Bu süreci atlatmaya çalışıyoruz, Allah'ın izniyle de atlatacağız. Çevrem de maddi manevi destek oluyor. Şu anda da iş imkanı oldukça çalışıp çocuklarıma bakıyorum." diye konuştu.

Kızıldağ, süreci atlatabilmeleri için çocuklarıyla psikolojik destek de aldığını belirtti.

En büyük arzusunun çocuklarının eğitimlerini tamamlaması olduğunu anlatan Kızıldağ, "Tüm babaların gününü kutluyorum. Sadece anne değil baba da çocuklarına sevgiyle yaklaşmalı. Çocuklar da tabi anne babaya saygılı olmalı." dedi.

"Bize hem anne hem de baba oluyor"

Çocuklarından Ebrar Kızıldağ da depremi izler unutmanın zor olduğunu dile getirdi.

Depremden yaralı kurtulduğunu ve uzun süren tedavinin ardından yeniden kardeşleri ve babalarıyla hayata tutunduğunu belirten Kızıldağ, "Babam bizim için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bize hem anne hem de baba oluyor, her şeyimize koşuyor. Babamı çok seviyorum. Başta babam olmak üzere tüm fedakar babaların gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.