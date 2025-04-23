Depremde Saç Tıraşı Sokakta Devam Etti

MARMARA Denizi'nde İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Berber Fatih Konur, deprem nedeniyle müşterisinin yarım kalan saç tıraşını sokakta yaptı.

İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Cedidiye Mahallesi'nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı. Deprem nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı. Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, "Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz" dedi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,