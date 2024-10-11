Depremde Yıkılan Binalar İçin 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Depremde Yıkılan Binalar İçin 22 Yıl Hapis İstemi

Antakya'da 47 kişinin ölümüne neden olan binaların sanıkları için 22 yıl hapis cezası talep edildi.

11.10.2024 11:47
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 47 kişinin hayatını kaybettiği Güçlü Bahçe Sitesi'nin iki blokunun yıkılmasına ilişkin 3'ü tutuklu, 2'si firari 18 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Emek Mahallesi'ndeki 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi'nin A ve B bloklarının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 47 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar yapım sorumlusu müteahhitleri M.G. ve S.A. ile yapı denetim firması yetkilisi İ.Ö, firari proje ve uygulama denetçileri S.A. ve A.Ç. ile tutuksuz 13 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede 2017'de inşa edilen sitedeki 10 katlı A Blok'ta 13, 11 katlı B Blok'ta ise 34 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Yıkılan her iki blok için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından ayrı ayrı hazırlanan bilirkişi raporunda, A ve B bloklardaki beton basınç dayanımının, projede belirtilen değeri sağlamadığı gerekçesiyle "malzeme kalitesi yetersizliği" sonucuna varıldı.

B Blok'un Google Earth'ten alınan cephe görünümlerine göre bina dış görünüş ve kat sayısı olarak yapı ruhsatına uygun olduğu anlatılan raporda, "Google Earth görüntüleri mimari projeyle karşılaştırıldığında, mimari projeden farklı olarak çatı eğiminin arttırıldığı ve çatı ara piyesinin normal kata dönüştürüldüğü tespit edildi. Aynı blokta statik projede 2. bodrum katta bulunan bodrum kat perdelerinin mimari projede olmadığı, ek olarak mimari projede 3. bodrum katta bulunan sığınak perdelerinin ise statik projede olmadığı tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

B Blok için keşifte tespit edilen kolon boyutlarının, statik projedekilerle uyumlu olmadığı bilgisi de raporda yer aldı.

Müteahhitler birbirini suçladı

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu müteahhitlerden S.A, yapım sorumlusu müteahhidin M.G. olduğunu belirtti.

M.G'den alacağı bulunması ve onun maddi durumunun kötüleşmesi nedeniyle binanın bitirilmesini üstlendiğini, daireleri bitirerek satışlarını yapmayı ve alacağını tahsil etmeyi amaçladığını ileri süren S.A, "İnşaatta çalışanların ücretlerini ve inşaata gereken malzemeleri temin ettim. Soruşturma dosyasında yer alan, sosyal medyada paylaşılmış fotoğraflardaki ilanları ben verdim. Amacım dairelerin bir an önce satılmasıydı. B Blok'taki çatı katlarından birini ben, diğerini de M.G. kapattırdık. Binanın müteahhidi ben değilim, M.G'dir." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu müteahhit M.G. ise mali durumunun bozulması nedeniyle sitenin yapım sorumlusu müteahhitlik görevini S.A'ya devrettiğini öne sürdü.

Devrettiği tarihten itibaren tüm müteahhitlik işlerini S.A'nın yerine getirdiğini iddia eden M.G, "İnşaatta görev alan kişilerin ödemelerini ve inşaata gereken malzemelerin alımını S.A. yaptı. Dairelerin satımı ve inşaatın bitiminden sonraki açılış dahi S.A. tarafından yapıldı." beyanında bulundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Kaynak: AA

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