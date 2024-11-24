Depremden Sonra Eğitimdeki Azmiyle Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Depremden Sonra Eğitimdeki Azmiyle Öne Çıkıyor

İsmet Kaya, depremde bacaklarını kaybetmesine rağmen eğitim kariyerine devam ediyor.

24.11.2024 18:45
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Depremde kaybettiği bacakları onu eğitimden koparamadı

ADIYAMAN - Asrın felaketinde enkaz altında kalan ve 48 saat sonra enkazdan çıkartılarak iki bacağı ampute edilen Adıyaman Menderes İlkokul Müdürü İsmet Kaya, protez bacaklarla eğitime camiasının bir neferi olmaya devam ediyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman Menderes İlkokul Müdürü İsmet Kaya, oğlu ile birlikte enkazın altında kaldı. Enkazdan 48 saat sonra bilinci kapalı olarak çıkartılan Okul Müdürü İsmet Kaya, uçak ambulansla İstanbul'a sevk edilerek burada ameliyata alındı. İsmet Kaya'nın iki bacağı dizinin üzerinden ampute edildi.

Tedavisine Ayfonkarahisar'da devam edilen ve ayaklarına protez takılarak aylarca hastanede fizik tedavi gören İsmet Kaya, 27 yıllık eğitim serüveninden kopmak istemedi.

Protez bacaklarına uyum sürecinin ardından 19 Şubat 2024 tarihinde okuluna gelerek görevine yeniden başladı. Gelecek nesillerin yetiştirilmesi adına eğitimden vazgeçmeyen İsmet Kaya, tüm zorluklara rağmen görevine sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İsmet Kaya, "6 Şubat depreminde enkazın altında kaldım. 6 katlı bir bina, zemin katta oturuyorduk. ve depremin ilk saniyelerinde binanın yıkıldığını tahmin ediyorum. Enkazın altındayken ümit var oldum. Belli aralıklarla ses vermeye çalıştım. Elime bir sert cisim alarak tahta parçasına aralıklarla vurarak sesimi duyurmaya çalıştım. 48 Saat sonra çıkarıldığımda tabi ben o anı hatırlamıyorum. Artık bilinç yok olmuştu. Beni bir gece Adıyaman 400 yataklıda misafir etmişler, daha sonra uçak ambulansla İstanbul'da bir hastaneye nakletmişler. Benim 8 gün sonra bilincim yerine geldi ve konuşmaya başladım. Nerede olduğumu öğrendim. Uzun bir tedavi sürecim oldu. ve nihayetinde tedavimi bitirip gecen yıl yani 2023 yılının 10 Kasım'ında Adıyaman'a geldim. 10 Kasım'dan 19 Şubat'a kadar da fizik tedavi gördüm. Tabi bu arada protez çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerde yürütüldü bu arada. 19 Şubat'ta ilk defa okula geldim, göreve başladım. Başladığım ilk günler protezlerle 7-8 saat zaman geçirmek kolay olmadı. Ağrılarım kaşıntılarım falan oluyordu. Ama zaman geçtikte alıştım, şuanda eskisi gibiyim. Yani öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla meydana getirdiğimiz, oluşturduğumuz projelerimizle, eğitim, öğretim adına daha güzel faaliyetlerimizle gayet iyi bir seviyedeyiz. Eğitim çok farklı bir alan. Eğitime alışan bir öğretmen, çocuklara alışan, çocuklarla beraber vakit geçiren bir insanın birden bire okuldan ayrılması çok zordur. Bir kere bunun altını çizmek lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremden Sonra Eğitimdeki Azmiyle Öne Çıkıyor - Son Dakika

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