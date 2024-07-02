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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'dan çıkan 10 LGS birincisi ödüllendirdi

Kerem Can Karahasanpaşa: "Günde yaklaşık 16 saat çalışıyordum"

HATAY - Hatay'da 2024 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 10 öğrenci, Vali Mustafa Masatlı tarafından tablet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Depremin yaralarının sarıldığı kentte afetzede öğrencilerin elde ettiği başarı vatandaşlara moral oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları eğitimle sarılıyor. Hatay'da 2024 LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 10 öğrenci, birinci olma başarısı gösterdi. Elde ettikleri başarıyla imkansızlıkları ve zorlukları hiçe sayan afetzede öğrenciler, takdir topladılar. Afetzede öğrencilerin başarısı kente moral oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, LGS'de birinci olan 10 öğrenciyi tablet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Vali Masatlı, birinci olma başarısını gösteren öğrencilere aylık bin 500 TL burs vereceklerini belirterek, "Asırların depreminden sonra mutlu olduğumuz günlerden birisini yaşıyoruz. 8'inci ve 12'nci sınıfta öğrencilerimizin en büyük sınavı LGS ve YKS'dir. LGS sınavlarımızın sonuçları açıklandı. Türkiye'de 352 tam puan alan öğrenciden 10 tanesi Hatay'dan bunu başardı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu yüzden öğrencilerimizi burada kabul ettik. Onların bu sevincine ortak olduk. Bütün bu zor şartlara rağmen öğrencilerimizin kararlılıkla çalışması, verilen dersleri ve ödevleri yapmaları sınavda başarılı olmaları böyle bir başarı ortaya çıktı. Öğrencilerimize aylık bin 500 TL burs vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sınavda birinci olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Elif Çağla Kaplankıran, "LGS'de tam puan aldım böyle bir sonuca ulaşabildiğim için çok mutluyum. Günlük soru sayım az olsa bile çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Günde 100 soru olsa bile soru sayısını tamamlamam gerekiyor. Düzenli bir şekilde çalışarak bu başarıya ulaştım. İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak istiyorum. Yazılım alanında ilerlemek istiyorum" dedi.

"Günde yaklaşık 16 saat çalışıyordum"

Sınavdan önce günlük 16 saat ders çalıştığını belirten Kerem Can Karahasanpaşa, "500 tam puan aldığım için çok mutluyum. Önceden çok fazla ders çalıştığımdan dolayı şu anda yapacak bir şey bulamıyorum. Günde yaklaşık 16 saat çalışıyordum. Soru çözmeden önce konuyu öğrenme odaklı çalıştım" şeklinde konuştu.