Depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde öğrenciler roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde öğrenciler roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak

Payas ilçesindeki depremlerden etkilenen öğrenciler, PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nde geliştirdikleri roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak. Merkezdeki öğrenciler, kaldıkları konteyner kentlerde çalışmalarına devam ederek Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor. Deprem sonrası faaliyetlere ara veren merkez, öğrencileriyle birlikte yerli ve milli değerlere önem veren gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.

08.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde öğrenciler, geliştirdikleri roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Payas'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016'da açılan PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi de bir süre faaliyetlerine ara verdi.

Farklı okullardan öğrencilerin eğitim aldığı merkezdeki öğrenciler de proje geliştirmeye, kaldıkları konteyner kentlerde devam etti.

Merkez bünyesinde 2022'de kurulan, 15 öğrencinin yer aldığı PayaSTEM PAIROC Rocketry Roket Takımı da çalışmalarını bu sürede bırakmadı.

Helikopter tasarımı, uçan araba, SİHA gibi 34 farklı konuda projeleri bulunan ve 2022'de düzenlenen TEKNOFEST'te "En İyi Takım Ruhu" ödülünü alan takım, tasarladıkları roketle ekimde Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te "alçak irtifa" kategorisinde birincilik hedefliyor.

"Depremden sonra tekrar çalışmalara başladık"

PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi Koordinatörü Cem Kağar, AA muhabirine, depremde faaliyetlerine 3 ay ara verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin yaşanan kötü sürece rağmen kaldıkları konteyner kentlerde proje geliştirmeye, çalışmaya devam ettiğini belirten Kağar, şöyle konuştu:

"Deprem olmadan önce TEKNOFEST'in roket yarışmasına hazırlanıyorduk. Depremden sonra tekrar çalışmalara başladık ve geçen yılda roket yarışmasında yine finale kalarak atış hakkı elde eden takımlardan birisi olduk. TEKNOFEST ruhuna uygun bir gençlik yetiştirerek yerli ve milli değerlere, insana ve insani değerlere kıymet veren çift kanatlı melekler yetiştirmek istiyoruz."

Kağar, öğrencileriyle geliştirdikleri roket projesiyle Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te derece almayı hedeflediklerini belirtti.

Takımdaki öğrencilerden 15 yaşındaki Berrin Nas Atalay da TEKNOFEST'te projeleriyle başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

15 yaşındaki Baki Altan da yarışmalara hazırlanarak depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaştığını, roket projesiyle yarışmada derece almak istediğini anlattı.

17 yaşındaki Gökçe Çankır ise merkezdeki çalışmalarıyla psikolojisinin düzeldiğini söyledi.

Uçak ve uzay mühendisi olmak istediğini anlatan Çankır, TEKNOFEST'te projelerinin birinci olacağını belirtti.

Merkezde 5 yıldır eğitim gördüğünü belirten 15 yaşındaki Mustafa Canda da hazırladıkları projelerle, Türk bayrağını yurt içinde ve yurt dışında dalgalandırmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknofest, Deprem, Adana, Payas, Hatay, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde öğrenciler roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:45:56. #1.12#
SON DAKİKA: Depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde öğrenciler roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement