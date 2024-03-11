Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı

Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman\'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı. Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı. Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı. AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.

11.03.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı.

Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı.

Konteynerde ailesiyle iftarını yapan Menderes Yalınkılıç, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde ablasını kaybettiğini ve acı dolu günler yaşadıklarını söyledi.

O günlerin bir daha yaşanmamasını dileyen Yalınkılıç, Kiltepe Mahallesi'nde ikamet ettiği evinin ağır hasar aldığını ve yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Depremden sonra ikinci ramazanı yaşadıklarını aktaran Yalınkılıç, "Allah bize nice ramazanlar nasip etsin. Her şeye rağmen ramazana kavuştuğumuz için mutluyuz. Allah kimseye böyle felaket vermesin. Acımız çok büyük. Ablamı kaybettik. Allah düşmanıma vermesin. Allah, o günleri bir daha göstermesin. Allah, tekrar ramazanlar nasip etsin. Cümle alemi darda bırakmasın." dedi.

Menderes Yalınkılıç'ın eşi Döne Yalınkılıç da bir yıldır konteynerde kaldıklarını dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Evimiz yıkıldı. Bir iki ay sonra konteynere geçtik. Geçen sene çadırlarda oruçlarımızı tuttuk. Devletimiz bize konteyner verdi. Bu sene orucumuzu konteynerde açtık. Devletimiz bize el attı. İlk kurada evimiz de çıktı. Çok mutluyuz. Çok sevindik. Rabbim herkese de nasip etsin. Çok şükür evimiz de oldu. En kısa zamanda evimize taşınacağız." diye konuştu.

Adıyaman

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı.

AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Tuncer Şeyda, AA muhabirine, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla afetzedelerle bir araya gelerek iftar açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
19:52 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 21:48:04. #1.13#
SON DAKİKA: Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement