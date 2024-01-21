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Depremzede Kadın Eniştesinin Ölüm Yıldönümünde Ablasını Kaybetti - Son Dakika
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Depremzede Kadın Eniştesinin Ölüm Yıldönümünde Ablasını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta depremzede bir kadın, eniştesinin ölüm yıldönümünde Asrın felaketi 6 Şubat depreminde ablasını kaybetti. Ablasının ve yeğenlerinin cenazesine 5. gün ulaşabilen kadın, ablasını çok sevdiğini ve hala onun çıkıp gelecekmiş gibi hissettiklerini söyledi. Bu acının nasıl geçeceğini bilmediklerini ifade etti.

Depremzede Kadın Eniştesinin Ölüm Yıldönümünde Ablasını Kaybetti
21.01.2024 - 20:00,
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Eniştesinin ölüm yıldönümünde ablasını kaybetti

Eskitütüncü,"Halen ablam çıkıp gelecekmiş gibi hissediyoruz. Bu acı nasıl geçer bilmiyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremzede kadın, eniştesinin ölüm yıl dönümünde, Asrın felaketi 6 Şubat depreminde ablasını kaybetti.

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde Ebrar Sitesi Hazal Apartmanında Ablası Emine Akyol ve yeğenleri Saniye ve Ahmet Avgın'ı kaybettiğini söyleyen Ayla Eskitütüncü (46),"Ablam eniştemi çok severdi ve sürekli rüyasına girdiğini söylerdi. Enişteniz beni çağırıyor derdi ve eniştem vefat edeli 2 yıl oldu. Eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı kaybettik" dedi.

Ablasının ve yeğenlerinin cenazesine 5. gün ulaşabildiklerini söyleyen Eskitütüncü,"6 Şubat Asrın felaketinde Ebrar Sitesi Hazal Apartmanının 2.katında ablamı ve iki yeğenimi kaybettim. Ablam ve yeğenlerimin cenazesine 5. gün ulaşabildik. Yağmur, çamur, soğuk demeden sabah erkenden geliyorduk çalışma bitene kadar oradaydık. Cenazelere 5 gün akşama doğru ulaşabildik. Ablam eniştemi çok severdi. Sürekli rüyasına girdiğini söylerdi. Ablam enişteniz beni çağırıyor derdi. Eniştem ise vefat edeli 2 yıl oldu. Eniştemin ölüm yıl dönümünde ablamı 6 Şubat depreminde kaybettik" ifadesini kullandı.

Eskitütüncü,"Depremden bir gün önce ablamla beraberdik. Çaylar içtik, sohbetler ettik. O sohbet esnasında da eniştemi ne kadar çok sevdiğinden bahsetmişti. Rüyasında gördüğünü ve onu çağırdığını söyledi. 6 Şubat Asrın felaketinde eniştemin ölüm yıldönümünde ablamı kaybettik ve ablam çok sevdiği eşine kavuştu" dedi.

"Bu boşluk anlatılamaz" diyen Eskitütüncü,"Ben 16 yaşında annemi kaybettim. Depremde kaybettiğimiz ablam bizim en büyüğümüzdü ve ben onu annem yerine koymuştum. Ben ablamı çok seviyordum ve bu boşluk anlatılamaz. Biz o depremin büyüklüğünü 4.17'deki asrın felaketininin büyüklüğünü dışarı çıktığımızda anladık. Ablamdan haber alamamıştık. Daha sonra haber aldığımızda binanın hemen yıkıldığını öğrendik. Bu acı anlatılamaz. Halen ablam çıkıp gelecekmiş gibi hissediyoruz. Ablam hayat dolusu biriydi. Bu acı nasıl geçer bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA
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