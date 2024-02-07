Depremzedelerden KDK'ya 2 Bin 45 Başvuru - Son Dakika
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Depremzedelerden KDK'ya 2 Bin 45 Başvuru

Depremzedelerden KDK\'ya 2 Bin 45 Başvuru

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2023 yılında depremzedeler tarafından 2 bin 45 başvuru yapıldı. Deprem bölgesinden en fazla başvuru; kamu personel rejimi, adalet, milli savunma ve güvenlik, ekonomi, maliye ve vergi, eğitim-öğretim, gençlik ve spor, çalışma ve sosyal güvenlik konularında geldi. KDK, başvuruları inceleyerek depremzedelere yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağladı.

07.02.2024 12:30  Güncelleme: 12:42
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TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2023 yılında depremzedeler tarafından 2 bin 45 başvuru yapıldı. Deprem bölgesinden en fazla başvuru; kamu personel rejimi, adalet, milli savunma ve güvenlik, ekonomi, maliye ve vergi, eğitim-öğretim, gençlik ve spor, çalışma ve sosyal güvenlik konularında geldi.

Vatandaşın kamu idareleri ile yaşadığı sorunları başvuru üzerine inceleyip, çözümü noktasında tavsiye kararlar veren KDK'ya 2023 yılında depremzedeler ve aileleri tarafından afet ve sosyal yardımlarla ilgili 2 bin 45 başvuru yapıldı. Depremden etkilenen illerden gelen başvurulara öncelik veren KDK, ilgili kurum yetkilileri ile iletişime geçerek, deprem felaketi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların artan yardım taleplerinin karşılanabilmesi için yürütülen tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgiler aldı. KDK'nın devreye girmesiyle başvurucuların son durumu ile ilgili gerekli tahkikatların yapılması sağlanarak, yapılacak tüm yardımların başvuruculara ve ailelerine hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlandı. Deprem bölgesinden en fazla başvuru; kamu personel rejimi, adalet, milli savunma ve güvenlik, ekonomi, maliye ve vergi, eğitim-öğretim, gençlik ve spor, çalışma ve sosyal güvenlik konularında geldi.

KDK ARACILIĞIYLA YARDIMLARDAN FAYDALANDI

Kahramanmaraş'tan başvuran vatandaş, 6 Şubat depremlerinde evinin ağır hasar aldığını, gerekli belgelerle gerekli başvuruları yaptığı halde herhangi bir haktan yararlanamadığını bildirdi. Başvurucu, şahsına birçok yardımın yapılmaması nedeniyle maddi olarak mağdur olduğunu, ilgili yerlere yaptığı başvurular üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen cevap verilmediğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi için çözümü KDK'da aradı. Başvuru üzerine harekete geçen KDK, depremzedenin sorununun çözülmesi için ilgili yerler ile görüşmeler yaptı. KDK'nın yaptığı girişimler sonucunda başvurucuya gerekli yardımların yapılması sağlandı. Malatya'dan başvuruda bulunan bir vatandaş ise 15 Ocak 2023 tarihinde terzi dükkanı açtığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuramadığını ve hemen ardından deprem olduğunu belirtti. Bakanlığa bildirim yapamadığı için ne mesleğini yapabildiğini ne de konteyner alabildiğini belirten vatandaş, ilgili yerlere başvurduğunu ancak çözüm bulamadığını bildirdi. İşsiz kaldığını söyleyen başvurucu, tarafına konteyner verilmesi için çözümü KDK'da aradı. Başvuruyu alan KDK konuyu incelemeye aldı. Çözüm için çalışmalara başlandı.

Kaynak: DHA

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