Dervişoğlu'ndan AVAZ'a Destek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi'nin yeni genel merkez binasının açılış törenine katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Merkezin kuruluş sürecinin içinde olduğunu ifade ederek, memleketin geleceğine dair endişeler ve çözüm arayışları üzerine çok kafa yorularak bir araya gelindiğine tanıklık ettiğini anlattı. Bu nitelikteki merkezleri kurmak kadar yaşatmanın da önemine işaret eden Dervişoğlu, bunu sağlayacak insan gücüne sahip olunduğunu vurguladı.

Merkezin Türkiye'nin temel meselelerinin belirlendiği ve o meselelere çözümlerin üretildiği bir kuruluşa dönüştüğünü dile getiren Dervişoğlu, "Dolayısıyla her zamankinden daha fazla desteğinize, mücadele azminize ihtiyacı var. AVAZ teşkilatının içerisinde elbette ki buranın yine bağımsız ve tarafsız vasfına zarar vermeyecek şekilde siyasetçiler var. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu özellikle toplumsal çürümenin ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar atılmasını mümkün kılabilecek bir iman haresi, bir iman alevi var burada. Dolayısıyla toplumun tamamının istifade edebileceği bir yapıya dönüştü" değerlendirmesini yaptı.

"Kadromu soranlara AVAZ'ı göstereceğim"

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

Ben İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak birçok sivil toplum kuruluşlarından destek alıyorum. Birçok vakıftan, dernekten destek alıyorum. Bunların başında da AVAZ geliyor. Hem devlet bürokrasi içerisinde önemli görevler deruhde etmiş hem siyasette büyük sorumluluklar üstlenmiş hem akademi dünyasında, yazım hayatımıza katkı sağlamış edebiyat alanında önemli izler bırakmış insanların bize taşıdığı bilgilerle fikir dünyamızı zenginleştiriyoruz. Buranın bu özelliğini doğru bir biçimde yaşama geçirme gayreti olduğu müddetçe ben AVAZ'ın yanında olacağım. Önümüzde aydınlatan bir ışık olma vasfını sürdürdüğü müddetçe onun izinden gidilmesi gerektiğini de her yerde ve her fırsatta anlatacağım.

Bana soruyorlar, kadro nerede? Neyi nasıl yapacaksın? Büyük büyük laflar ediyorsun ama bunu kimlerle nasıl gerçekleştireceksin diye soruyorlar. Bu soruyu bana bir defa daha yöneltirse basın mensupları işte AVAZ'da deyip göstereceğim. Buradaki aydın insanların sayısı artacak, bu memleketi kurtarma sevdası ve mücadelesiyle yola çıkan insanların sayısı, tecrübeyle enerji birleşecek gençlerle önemli hizmetler yapmış ve sadece yaş almış fikri dünyası asla yaşlanmamış, fikirleri hala on sekiz yaşındaki gibi diri insanlar birbirine kaynaşacaklar. Buradan doğacak enerjiyle de aslına bakarsanız biz partimizin amblemi olan güneşi bugünkü karanlıklardan doğurtup yarının aydınlık ufuklarıyla buluşturacağız."

"Hüsamettin Cündoruk'un vefatını da üzüntüyle öğrendim"

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vefat haberini yolda öğrendiğini belirten Dervişoğlu, "Türk siyasi hayatında çok önemli izler bırakmış, çok büyük olaylara şahitlik etmiş. Türkiye'nin önemli dönüm noktalarında, önemli vazifeler yerine getirmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin eski Başkanı Sayın Hüsamettin Cündoruk'un vefatını da üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kederli ailesi olmak üzere büyük milletimize baş sağlığı temenni ediyorum. Eşiyle görüştüm. Hepinizin başsağlığı dileklerini de kendisine ilettim" dedi.