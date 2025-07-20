Dervişoğlu, Ulvi Batu\'nun Cenazesine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ulvi Batu'nun cenaze törenine katıldı, ailesine başsağlığı diledi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Ulvi Batu'nun Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Dervişoğlu, Batu'nun yakınlarına başsağlığı diledi.
Batu'nun naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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