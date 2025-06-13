Destici'den İsrail'in Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Destici'den İsrail'in Saldırısına Kınama

Destici\'den İsrail\'in Saldırısına Kınama
13.06.2025 13:33
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BBP Genel Başkanı Destici, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı ve bölgesel güvenlik risklerine dikkat etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini tehdit ettiğini belirterek saldırıları kınadı.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP üyelerine taziyelerini iletti.

Destici, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin "İsrail'in İran'a yönelik doğrudan bir saldırıda bulunması, yalnızca iki ülkeyi değil, bölgesel güvenlik mimarisini ve küresel dengeleri etkileyen ciddi bir gelişmedir. Her şeyden önce İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu çatışma ortamında Türkiye'nin ekonomik, diplomatik ve güvenlik açısından çeşitli olumsuz etkilerle karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir saldırı, bölgesel istikrarsızlığı ciddi biçimde artırır. İran'ın askeri karşılıkları, vekil güçler üzerinden yürütülecek hibrit savaş yöntemleri ve karşılıklı misillemeler, Suriye, Irak, Lübnan ve hatta Körfez'i içine alan geniş bir cephede gerilimi tırmandırabilir. Bu tablo, Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik risklerini artırır. Suriye'de İran'a yakın milis grupların hareketlenmesi, Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyonları ve sınır güvenliğini doğrudan etkileyebilir. Aynı şekilde Irak'ta yaşanacak istikrarsızlık, PKK/YPG/SDG ve İran destekli milis güçlerin faaliyet alanlarını genişletmesine zemin hazırlayabilir."

BBP Genel Başkanı Destici, jeopolitik risklerin artmasının, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik risk algısını yükselttiğine dikkati çekerek bu durumun döviz kurlarında dalgalanmaya, borsada değer kaybına ve finansal kırılganlıklara neden olduğunu, turizm gelirlerinin de güvenlik endişeleri nedeniyle olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Destici, sınır güvenliğinin artırılması ve Suriye ile Irak'taki askeri varlığın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek YPG ve benzeri yapıların ABD ve İsrail tarafından Türkiye'ye karşı tehdit unsuru olarak kullanılabileceğini, bu tehdide karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Destici'den İsrail'in Saldırısına Kınama - Son Dakika

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