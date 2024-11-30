Destici: Terörle Müzakere Olmaz - Son Dakika
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Destici: Terörle Müzakere Olmaz

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle müzakere yerine mücadele gerektiğini vurguladı.

30.11.2024 18:46
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini ifade eden Destici, "Bizim için Suriye'nin toprak güvenliği çok önemlidir. ABD'nin ve İsrail'in orada yapmaya çalıştığı Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurmaktır. Maalesef bu konuda çok mesafe almışlardır." diye konuştu.

Bölgedeki Türkmenlerin etkin pozisyonlara gelmediği sürece Türkiye'nin kendi stratejisini uygulayamayacağını ve aleyhe gelişecek olayları engelleyemeyeceğini belirten Destici, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma çalışmaları aleni şekilde sürmektedir. Hepimizin gönlünden Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmak; Kerkük, Musul, Halep gibi şehirlerimizin Türkiye devleti sınırlarının içinde yer alması geçiyor." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yeni bir harekat yaparak sınırların tamamında 30 kilometrelik derinliği kontrol altına alması gerektiğini ifade eden Destici, düzensiz göçmenlerin de buraya yerleştirilmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin askeri ve savunma sanayisini yüzde 90 oranında yerli ve millileştirdiğini ifade eden Destici, nükleer güç konusunda da çalışma yapılması gerektiğini belirterek "Türkiye nükleer güce sahip olsaydı, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti projesini ABD asla düşünemezdi, İsrail Gazze'yi böyle yerle bir edemezdi." dedi.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini belirten Destici, "Teröristten ziyade bizim için tehlikeli olan siyasi bölücülerdir. Terör örgütü ve teröriste sahip çıkan sözde milletvekilleridir, sözde kalemlerdir, sözde belediye başkanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, bazı dönemlerde hayata geçirilen müzakere süreçlerinden hiçbir zaman sonuç alınamadığını, bunlardan terör örgütünün karlı çıktığını belirtti.

Destici, şunları kaydetti: "Terör örgütü güçlendi. Siyasi partisi 2007'de yüzde 10 barajından dolayı Meclise ancak bağımsız aday olarak girebilirken 2013-2014 yılında yürütülen müzakere sürecinden sonra 2015 seçimlerine tek başına listesiyle yüzde 10 barajını aşarak girdi, Mecliste 70-80 sayılarına ulaştı.

İçeride onun savunucu kalemleri köşe başlarını tuttular. En önemlisi AB ve ABD başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri nezdinde meşruiyet kazandılar. Bunun için terör ve teröristle müzakere olmaz, mücadele edilir. Elindeki silah alınır ve kafası koparılır."

Mustafa Destici, kayyım atanan belediyelerle ilgili, devletin terör örgütü üyeliğinden ve bu konuda kesinleşmiş hapis cezası alan kişilere ilişkin verilen kararlarının doğru olduğunu söyledi. Öte yandan Türkiye'de "İslamsız bir milliyetçilik" anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığını öne süren Destici, dijital platform ve televizyon kanallarında yayımlanan bazı dizi ve filmlerin halkın örf, adet ile ahlakını bozduğunu kaydetti. Sosyal medya kullanımı konusunda 16 yaş sınırının olması gerektiğini belirten Destici, "Okullarımızda ders saatinde akıllı telefon kullanılmamasını destekliyoruz." dedi.

Destici: Terörle Müzakere Olmaz
Kaynak: AA

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