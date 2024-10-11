DEVA Partisi 2. Kongresini Yapacak

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(ANKARA)- Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, yarın 2. Olağan Büyük Kongresi'ni yapacak. Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile İlkeler ve Değerler Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Genel Başkan Ali Babacan, partinin yeni sloganını "Yeni bir yol, DEVA yolu" olarak açıklayacak.

DEVA Partisi, yarın 2. Olağan Büyük Kongresi'ni Ankara Meyra Palace Otel'de gerçekleştirecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ülke gündemindeki sorunlara ilişkin kapsamlı mesajlar vereceği kongrede, "Genel Başkanlık, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile İlkeler ve Değerler Kurulu üyelikleri" için sandığa gidilecek.

Parti tarafından belirlenen ve Ali Babacan tarafından açıklanacak yeni sloganın "Yeni bir yol, DEVA yolu" olduğu belirtildi. Kongrede yeni bir siyaset tarzı önereceği belirtilen Babacan'ın iktidarın yanı sıra diğer muhalefet partileriyle de benzeşmediği, yeni ve farklı bir parti olarak iktidar alternatifi olduğu söylemini dile getireceği kaydedildi.