DEVA Partisi Heyeti, DEM Parti'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'ye ziyarette bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Seyit Karaca, Kerem Altun ve Büşra Sakınmaz'dan oluşan heyet, bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Konuk heyeti DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu ile Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ağırladı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mutlu, ziyaretteki konuşmasında, üç dönemdir belediyelere kayyum atandığını hatırlattı.

Kayyumlara ve gasplara karşı bir parti olduklarını belirten Mutlu, "Bu vesileyle seçme seçilme özgürlüğüne, eş başkanlığa vurulan bu darbenin, kayyum gaspının demokrasi getirmeyeceğini, insan hakları getirmeyeceğini, eşitliği kurmayacağını bilerek bugüne böyle bir vurgulamanın da önemli olduğunu, kayyumla hiçbir yere varılamayacağını, gasp edilerek bir şey yapılamayacağını da ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Karaca: "Ülke insanımız için bir sistem mücadelesi vermek zorundayız"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karaca da kayyum meselesini parti programına ve eylem planına net olarak yazan tek parti olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü savunarak iktidara gelmiş insanların 20 yılı aşan bu süreçte genel başkanımızın ifadesiyle, bir faniye bu kadar sınırsız yetkiyi süre vaat olmaksızın ve denetleme mekanizmalarını devreden çıkararak verirseniz melek ruhlu bir insan bile yoldan çıkabilir. Gelinen nokta maalesef bu şeylerin yaşanarak görüldüğü bir nokta."

İmralı görüşmelerine ilişkin hiçbir zaman kategorik ret düşünmediklerini belirten Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede anaların göz yaşı dinecekse, eğer bu ülkede terör bitecekse bu yüzde 5'lik bir ihtimal bile olsa bir görüşelim. Umarız birilerinin küçük hesaplarına kurban edilmez. Çünkü mevcut süreçle ilgili arka planda 'Yok efendim DEM Parti'nin bu kadar milletvekiline Anayasa değişikliği vesaire için ihtiyaçlar var. Ondan dolayı bu süreç öyle yapılıyor, böyle ediliyor' deniliyor. Sizlerin kayyum sıkıntıları çekmiş eski belediye başkanları olarak bu mücadelede bu küçük, basit hesaplara alet olacağınızı ben açıkçası düşünmüyorum. Böyle bir şeye de hiç ihtimal vermiyorum. Türkiye'de kişiler için değil, ülke insanımız için bir sistem mücadelesi vermek zorundayız."