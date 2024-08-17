Devlet Bakımında Yetişen Gençlerin YKS Başarısı

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasında olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; devlet bakım ve korumasında olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Gençlerden 207'si lisans, 214'ü ön lisans bölümlerine kayıt hakkı elde etti. YKS'de eşit ağırlık alanlarında 478,25 puan alarak Türkiye 1487'ncisi Esmanur İ. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, 439,82 puan alarak Türkiye 7 bin 12'ncisi Beyza Ö. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanırken; sayısal alanda 431,94 puan alarak Türkiye 52 bin 659'uncusu olan Selin Y. de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nü kazandı. Devlet himayesi altında olup YKS'ye giren 4 gençten 2'si eşit ağırlıkta, 2'si sözel alanında büyük başarı yakalayarak ilk 10 bin sıralama içerisinde yer aldı. Üniversiteye yerleşen gençlerden 26'sı sosyal hizmetler, 8'i mühendislik, 4'ü Türkçe öğretmenliği, 2'si hukuk bölümlerini kazanırken, gençler arasında ilahiyat fakültesi, çocuk gelişimi, psikoloji, rehberlik ve uluslararası ilişkiler bölümlerini kazananlar da oldu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YAŞAM GİDERLERİNİ KARŞILIYORUZ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteli olmanın sevincini yaşayan gençleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Göktaş, devlet himayesindeki gençlere pek çok imkan sağladıklarını belirtti. Gençleri bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençleri kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam ettiklerini de belirtti.