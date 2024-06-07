Güncel

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Arıncı'nın yerine Salih Tanrıkulu atandı.

?Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Arıncı'nın yerine ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

4 İLDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı. Görevden alınan isimlerin yerine ise Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Osman Cebeci atandı.