Devlet Tiyatroları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sorumluluk almamakla suçladı - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sorumluluk almamakla suçladı

Devlet Tiyatroları, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ni sorumluluk almamakla suçladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakım ve onarım masraflarının Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, belediyenin bu konuda istemlere gereken karşılığı vermediğini bildirdi. Açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış bilgilendirme yaptığı ve protokol hükümlerine uymadığı ifade edildi.

29.03.2024 21:11
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin esaslı bakım, tadilat ve onarım masraflarının bina sahibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bu konuda belediyeye yapılan istemlerin gerekli karşılığı bulamadığını bildirdi.

DT'den yapılan yazılı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sahibi, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün kiracısı olduğu Haşim İşcan Kültür Merkezi ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesinin yanlış bilgilendirmesi üzerine açıklama yapma gereğinin doğduğu belirtildi.

DT ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 24 Haziran 2006'da imzalanan protokolde "Taşınmazda iş bu protokol süresince meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları taşınmaz maliki tarafından, basit ve kullanıcıların isteğine bağlı bakım, onarım ve tadil ve tamirat masrafları ise DÖSİMM tarafından karşılanacaktır." ifadelerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binanın esaslı bakım, tadilat ve onarım masrafları bina sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındadır. Antalya şehrimizin gerek turistik gerek tarihi ve kültürel değeri yüksek ve görünür olması bakımından Devlet Tiyatrosunun ve Devlet Opera ve Balesinin ortak kullandıkları ve yıllardır gerçekleştirmekte olduğu uluslararası festivallere ev sahipliği yapmakta olan binanın, bakım ve onarımı konusunda her iki kurum tarafından da 29 Eylül 2011, 18 Ocak 2023 ve 20 Temmuz 2023 tarihlerinde belediyeye yapılmış olan bakım, onarım ve tadilat istemleri gerekli karşılığı maalesef bulamamıştır.

Yaklaşmakta olan 14. Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali sebebiyle Antalya Devlet Tiyatrosu'na resmi ziyarette bulunan Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı'nın, binanın durumu ile ilgili haklı tespitlerinin politik bir mecraya çekilerek bağlamından uzaklaştırılması, protokolün içeriği bilinmeden basında yapılan yanlış ve saygısız yorum ve ithamlar, duruma ne kadar taraflı bakıldığının açık göstergesidir."

Bu durumun, bu yıl 8 yabancı ülkeyi ağırlayarak 29 farklı oyun ile 51 temsilin verileceği festivale gölge düşüremeyeceği belirtilen açıklamada, DT'nin her zaman olduğu gibi sanatını büyük bir iç disiplinle gerçekleştiren saygın bir Cumhuriyet kurumu olduğu bildirildi.

Açıklamada, Antalyalı tüm sanatseverler, 17-27 Mayıs tarihleri arasında kentin 12 farklı mekanında gerçekleşecek festivale davet edildi.

Genel Müdürlük ayrıca ilgili protokol metni, Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilen talep yazıları ile Haşim İşcan Kültür Merkezinin tadilat gerektiren bölümlerine ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

Kaynak: AA

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