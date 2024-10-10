Dezenformasyon İddiaları Reddedildi - Son Dakika
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Dezenformasyon İddiaları Reddedildi

DMM, Türkiye'ye Afgan göçü iddialarının asılsız olduğunu açıkladı, sınır güvenliği vurgulandı.

10.10.2024 15:47
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, " Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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