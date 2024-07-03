Dicle Elektrik Genel Müdürü: Şanlıurfa'daki elektrik kesintileri kasıtlı

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(DİYARBAKIR) - Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa'da meydana gelen elektrik kesintilerinin "kasıtlı" olduğu iddialarına ilişkin "Faturasını düzenli ödeyen abonelere göre 9-10 kat daha fazla enerji tüketilmesine yol açan kaçak elektrik kullanımı, şebekelerimiz üzerinde aşırı yük oluşturarak arızalara neden oluyor. Bu sebepten dolayı kırsal alanlarında bulunan hatlarımızda, aşırı gerilim düşümüne yol açan arz dengesizlik sorunlarını gözlemliyoruz" açıklamasını yaptı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. "Kasıtlı olarak elektriklerin kesilmesi" iddialarına yanıt veren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçak elektrik kullananların, faturasını ödeyen abonelere kıyasla çok daha fazla enerji tükettiğini ve bu durumun şebekelere zarar verdiğini söyledi. Arvas, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı kullanıma bağlı olarak her geçen gün enerji tüketiminin daha da artması hem şebekeye hem de milli ekonomiye ciddi zararlar veriyor. Faturasını düzenli ödeyen abonelere göre 9-10 kat daha fazla enerji tüketilmesine yol açan kaçak elektrik kullanımı, şebekelerimiz üzerinde aşırı yük oluşturarak arızalara neden oluyor. Bu sebepten dolayı kırsal alanlarında bulunan hatlarımızda, aşırı gerilim düşümüne yol açan arz dengesizlik sorunlarını gözlemliyoruz."

"Şanlıurfa'da 1,49 milyar TL'lik altyapı yatırımımız engellendi"

Şanlıurfa'daki altyapı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılan müdahalelerle sıkça kesintilere uğradığını ileri süren Arvas, "2018 ile 2023 yılları arasında 1,49 Milyar TL tutarındaki 148 yatırım projemiz bu müdahale ve engellemeler yüzünden gerçekleşemedi. Ancak bununla birlikte Dicle Elektrik olarak toplam bakım bütçemizin yüzde 33'lük bir kısmını Şanlıurfa ilimize ayırdık ve mümkün olan tüm iyileştirmeleri yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Engellemeler sebebiyle yatırım yapılamıyor"

Arvas, şöyle devam etti:

"Örneğin 28 milyon TL tutarındaki Akçakale F8 Büyüktaş enerji nakil hattı ve KÖK bina tesis yapımı 2020 yılından beri engellemeler sebebiyle yapılamıyor. Oysa bu proje ile Akçakale merkezi ile kırsal yerleşim ile tarımsal sulama tesislerini besleyecekti. Proje kapsamındaki 113 direkten 33'ü engellemeler yüzünden halen dikilemediğinden proje durmuş vaziyettedir. Yine 30 milyon maliyetli Eyyübiye ilçesi Kadıkendi ve Batıkent mahalleleri yeni kaynak fider ve dağıtım merkezi tesis yapımı var. 2023 yılında başlanan ve Devteşti bölgesindeki 30 bin abonenin yararlanacağı proje, dağıtım merkezi binası için belediyenin yer tahsisi yapmamasından dolayı hayata geçirilememektedir. Bu dönemde 163 adet jeneratörle 970 noktaya destek verdik. Bu desteklerden okullar, karakollar, borçsuz trafo kullanıcıları ve içme suyu kuyularından su çekenler yararlandı. Jeneratörlerde 725 bin litre yakıt kullandık. Bu gün için yakıt ve jeneratör maliyetimizin maliyeti 90 milyon TL'dir.

2023 yılı sonuna kadar gerçekleşen yatırımlar ile Şanlıurfa şehir merkezimizin yüzde 60'ı yenilendi ve kapasite artış gereksinimleri tamamlandı. Tüm ilçe merkezlerinde ise şebeke dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Harran, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçe merkezlerinde bu çalışmalarımızı tamamladık. Diğer ilçelerimizde ise dönüşüm yatırımlarımızın gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesinde. Bu yıl ve 2025 yılı için planlanan yatırımlarla, Şanlıurfa şehir merkezimizin geriye kalan şebekesinin tamamını yenilemeye ve kapasite artış gereksinimlerini karşılamaya devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde de devam eden yatırımlarla Siverek ilçe merkezinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl ise Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar ve Halfeti ilçe merkezlerinde devam eden çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

İki yıl için hedeflenen yatırım miktarı 8,563 milyar TL

Bu yıl içerisinde şebeke yenileme, iyileştirme ve genişletme için 44, kırsal alanlar kapsamında 54, aydınlatma için 2 ve şebeke modernizasyon kapsamında ise 8 adet yeni projeyi tamamlamış olacağız. Toplam 108 adet proje için 3,983 milyar TL'lik bir kaynak ayırdık. Önümüzdeki yıl ise 4,580 milyar TL'lik bir yatırımı Şanlıurfa'mız için devreye almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda iki yıl için hedeflediğimiz toplam yatırım miktarı ise 8,563 milyar TL."