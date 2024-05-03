Dicle Elektrik, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısında bulundu - Son Dakika
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Dicle Elektrik, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısında bulundu

Dicle Elektrik, Mardin\'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısında bulundu

Dicle Elektrik, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım nedeniyle şebekenin aşırı yüklenme kaynaklı uyarı verdi. Mardin'e yapılan yatırımlarla altyapının güçlendirildiği belirtilirken, kayıp kaçak enerjinin ülkeye maliyeti ise 6 milyar 250 milyon lira olduğu ifade edildi.

03.05.2024 12:18
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Dicle Elektrik, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı vizyonuyla çalışmaların sürdüğü, yatırımların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Mardin'de 358 bin 600 aboneye hizmet sağlandığı, özelleştirmeden bu yana Mardin'e 10 yılda 3 milyar 200 milyon lira yatırım yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu yıl da kente 1 milyar liraya yakın bir yatırımın daha hizmete alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Teknoloji odaklı yapılan yatırımlarla altyapının güçlendirmesine rağmen özellikle tarımsal sulamada kayıt dışı kullanım nedeniyle şebekenin aşırı yüklenme kaynaklı uyarı verdiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"2023 yılında Mardin'de 5 milyar kilovatsaat (kWh) enerji çekişi oldu. 2 milyar 465 milyon kWh'ın kayıt içinde olduğu tespit edildi. İl genelinde 2,5 milyar kWh kayıp kaçak enerji çekişi mevcut. Bu kaçak enerjinin ülkeye maliyeti ise 6 milyar 250 milyon liradır. Sadece Mardin'de tüketilen kaçak enerji, 1,2 milyon hanenin tüketimine eşittir. Her hanede 4 kişinin yaşadığını varsayarsak bu da 4 milyon 800 bin kişinin enerji tüketimine denk gelmektedir. Enerji çekişi her geçen gün artmakta."

Enerji çekişinin artmasının şebekeye ve milli ekonomiye ciddi zararlar verdiği ifade edilen açıklamada, şehrin kesintisiz ve kaliteli enerji alması için olağanüstü bir çabayla çalışmaların sürdüğü, kayıt dışı kullanımla mücadele edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mardin'de 272 bin aktif abone bulunuyor ve aboneler sulama dönemi öncesi bir günde yaklaşık 5,4 milyon KWh elektrik harcıyor. Sayıları 7 bin olan Mardinli tarımsal sulama abonesi, toplam abone sayısı içinde yaklaşık yüzde 2,5'lik bir kesimi oluşturuyor. Söz konusu 7 bin tarımsal sulama abonesinin, sulamanın başlaması ile birlikte günlük tüketim miktarının 18 milyon KWh'ın üzerine çıktığını görüyoruz. Diğer bir tabirle Mardinli tarımsal sulama aboneleri, ildeki diğer abone gruplarının 3 katına yakın yükseklikte elektrik tüketimi gerçekleştiriyor. Yılda 6,5 milyar kWh elektriği, tarlalarını yer altı suyu ile sulamak için kullanan bölge genelindeki 35 bin abonenin 7 bini aşkın kısmı Mardin'de bulunuyor. Bu abonelerden 5 bin 600'ünün birikmiş olan elektrik borcu ise 10 milyar liraya ulaşmış durumda. Tarımsal sulamanın en yoğun olarak yapıldığı Kızıltepe ve Derik ilçesindeki kaçak kullanımın bu şekilde devam etmesi durumunda, bu iki ilçede şebekelerin tamamen çökeceği ve bu ilçelere enerji verilememe riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Yüksek kayıp kaçak oranı sebebiyle kırsalda enerji dalgalanmaları başladı. Bu durum kırsalda yürütülen tüm faaliyetleri sekteye uğratıyor."

Kaynak: AA

Mardin, Dicle, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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