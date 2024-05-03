Dicle Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek için oturma eylemi yaptı

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine destek için oturma eylemi yaptı.

DÜ Fen Fakültesi önünde bir araya gelen ve bir süre oturma eylemi yapan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Ali Fuat Bilgin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından olduğunu söyledi.

ABD'deki üniversitelerde akademisyenler ve öğrencilerce gerçekleştirilen eylemlere destek verdiklerini ifade eden Bilgin, İsrail'in bu saldırılarla insani tüm ilke ve değerleri de katlettiğini belirtti.

Bilgin, Filistinlilerin yanında yer aldıklarını dile getirerek, "Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz." dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.