Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılan öğrencilerle buluştu

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavına girecek öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavı başladı.

Bu yıl ilk defa düzenlenen 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos'ta spor salonunda yapılacak.

2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemleri ilk kez ÖSYM tarafından yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Eronat, beden eğitimi ve spor yüksek yetenek sınavlarının yapıldığı spor salonlarını ziyaret etti.

Aday öğrenciler ve velilerle ilgilenen Eronat, "Sizleri üniversitemizde görmekten mutluluk duyacağız. Yetenek sınavlarına giren öğrencilere ve antrenörlere başarılar diliyorum." dedi.