Didim Belediyesi Fırın Denetimlerine Devam Ediyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan fırınlarda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Didim'de yaşayan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan fırınlarda hijyen koşulları, gramaj kontrolleri ve ruhsat uygunlukları denetleniyor.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Zabıta ekiplerimiz fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.