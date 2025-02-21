Didim'de AFAD Tarafından Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor

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(AYDIN)- Didim Belediyesi koordinasyonunda Aydın İl AFAD Müdürlüğü ekipler tarafından verilen arama kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Didim Belediyesi koordinasyonunda, olası deprem ve afetlere karşı hazırlı olmak amacıyla İl AFAD Müdürlüğü tarafından verilen Arama Kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Didim'de afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak için gerçekleştirilen eğitimler kapsamında AFAD ekipleri tarafından belediye personeline ve gönüllü vatandaşlara, çadır kurma eğitimi ve yangınla mücadele eğitimleri verildi. Ayrıca Didim Belediyesi hizmet binasında deprem senaryosu üzerinden bilgilendirme eğitimi yapıldı.