Didim'de AFAD Tarafından Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Didim'de AFAD Tarafından Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor

Didim Belediyesi ve Aydın İl AFAD Müdürlüğü işbirliğiyle, olası afetlere karşı hazırlık amacıyla arama kurtarma eğitimleri düzenleniyor. Eğitimler çerçevesinde çadır kurma ve yangınla mücadele konularında bilgi veriliyor.

21.02.2025 13:47  Güncelleme: 14:13
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(AYDIN)- Didim Belediyesi koordinasyonunda Aydın İl AFAD Müdürlüğü ekipler tarafından verilen arama kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Didim Belediyesi koordinasyonunda, olası deprem ve afetlere karşı hazırlı olmak amacıyla İl AFAD Müdürlüğü tarafından verilen Arama Kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Didim'de afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak için gerçekleştirilen eğitimler kapsamında AFAD ekipleri tarafından belediye personeline ve gönüllü vatandaşlara, çadır kurma eğitimi ve yangınla mücadele eğitimleri verildi. Ayrıca Didim Belediyesi hizmet binasında deprem senaryosu üzerinden bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim'de AFAD Tarafından Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de AFAD Tarafından Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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