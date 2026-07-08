Digem Sanat Akademisi Sahnesi'nde Perde, "Aşk Listesi" ile Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Digem Sanat Akademisi Sahnesi'nde Perde, "Aşk Listesi" ile Yeniden Açıldı

08.07.2026 09:28  Güncelleme: 10:04
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Didim Belediyesi tarafından yenilenen DİGEM Sanat Akademisi Sahnesi, usta oyuncular Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi'nin sahnelediği 'Aşk Listesi' oyunuyla perdelerini yeniden açtı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gece, kahkaha dolu anlara ve uzun süre ayakta alkışlanan performanslara sahne oldu.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından yenilenen DİGEM Sanat Akademisi Sahnesi, usta oyuncular Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi'nin sahnelediği "Aşk Listesi" oyunuyla perdelerini yeniden açtı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gece, kahkaha dolu anlara ve uzun süre ayakta alkışlanan performanslara sahne oldu.

DİGEM Sanat Akademisi Sahnesi, Türk tiyatrosunun sevilen isimleri Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi'yi "Aşk Listesi" adlı oyunla ilçeli sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen gösteride salonu dolduran izleyiciler, usta oyuncuların başarılı performansıyla keyifli bir tiyatro akşamı yaşadı. Mizah dolu diyalogları ve güçlü oyunculuklarıyla beğeni toplayan oyun, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Akademi, tiyatrodan müziğe, söyleşilerden farklı kültürel etkinliklere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatın birleştirici gücünü Didim'de daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan bu yeni dönem, kentin kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

KÜLTÜR VE SANATLA YAŞAYAN BİR KENT VİZYONU GÜÇLENİYOR

Didim Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği festival, konser, tiyatro, söyleşi ve kültür etkinlikleriyle kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmeyi sürdürürken, yenilenen DİGEM Sanat Akademisi Sahnesi de bu vizyonun önemli merkezlerinden biri olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında DİGEM Sanat Akademisi Sahnesi, ilerleyen süreçte birbirinden değerli tiyatro oyunları, konserler, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle Didimlileri ağırlamaya devam edecek.

"DİDİM'İ ÇOK SEVDİM, YAKINDA DİDİMLİ OLACAĞIM"

Oyun sonunda sahneden izleyicilere seslenen usta oyuncu Hakan Bilgin, Didim'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Hatice Gençay'a teşekkür etti. Didim'i çok sevdiğini dile getiren Bilgin, Yakında Didimli olacağım" sözleriyle salonu güldürerek büyük alkış aldı.

"DİGEM'DE SANAT HİÇ SUSMAYACAK"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, yenilenen DİGEM Sanat Akademisi Sahnesi'nde perdelerin yeniden açılmasının kent için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Kültür ve sanat, bir kentin nefesidir. DİGEM'i yeniden sanatla buluştururken hedefimiz; her yaştan vatandaşımızın sanatla iç içe olduğu yaşayan bir kültür ortamı oluşturmaktır" dedi.

Başkan Gençay, "Bugün 'Aşk Listesi' ile yeniden açılan sahnemizde önümüzdeki süreçte tiyatrodan konsere, söyleşilerden farklı sanat etkinliklerine kadar birçok değerli organizasyona ev sahipliği yapacağız. Sanatı Didim'in her köşesinde yaşatmaya ve kültürle büyüyen bir kent olmaya devam edeceği." dedi. Gençay, Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Digem Sanat Akademisi Sahnesi'nde Perde, 'Aşk Listesi' ile Yeniden Açıldı - Son Dakika

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