AYDIN'ın Didim ilçesinde motosikletin yayalara çarptığı ve sürücü dahil 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Efeler Mahallesi Ege Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ş. yönetimindeki 09 ATG 521 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan İ.H.A.'ya (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, ardından yaya İ.G.'ye (84) de çarptı.

Kazada 2 yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin önce İ.H.A.'ya, ardından sürüklenerek İ.G.'ye çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.