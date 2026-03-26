Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi

26.03.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANASAM ve Google işbirliğiyle düzenlenen eğitim, gazetecilikte yapay zekanın fırsatlarını ele aldı.

Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Google işbirliğiyle düzenlenen "Dijital Habercilik ve Yapay Zeka Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu (BİK) Bursa Bölge Müdürlüğünün paydaş olarak destek verdiği program, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlendi.

Eskişehir ve çevre illerde görev yapan basın mensupları ile gazeteci adayı öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, gazeteciliğin sürekli dönüşüm içinde olduğunu belirterek, yapay zekanın meslek için bir tehditten ziyade doğru kullanıldığında önemli fırsat sunduğunu söyledi.

Gazeteciliğin form olarak değiştiğini ancak özünün değişmediğini anlatan Adıgüzel, "Yapay zeka hayatımıza girdi diye gazetecilik mesleği ölmez. Bu hepimizi içine çeken araca karşı gerekli tedbirleri alırsak, bu aracı kullanmayı öğrenirsek bence mesleğimizi daha iyi yapabiliriz. Bu aracı kullanmayı bilmeyen veya kullanmak istemeyen kişiler de mesleğin dışında kalmaya mahkum olur." dedi.

Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ise hem mevcut gazetecilerin hem de gazeteci adaylarının programa dahil edildiğini kaydederek, eğitimin herkes için faydalı olmasını temenni etti.

Programda sunum yapan Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt, dijital habercilik ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Eğitim kapsamında katılımcılara, dijital habercilikte kullanılan yeni nesil araçlar, yapay zeka destekli içerik üretimi, veri odaklı gazetecilik uygulamaları ile araştırma, redaksiyon ve haber yazım süreçlerinde yararlanılabilecek dijital çözümler anlatıldı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü akademisyenleri, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 17:28:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.