Dijital Kumar Uyarısı: Aile Yapısını Tehdit Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün cuma hutbesinde, bağımlılıkla mücadelede Ramazan ayının sunduğu fırsatlara ve özellikle günümüzde yaygınlaşan dijital tehlikelere dikkat çekildi.

"Bağımlılıkla Mücadelede Ramazan Bir Fırsattır" başlığıyla sunulan hutbede, dijital kumar ve ekran bağımlılığının aile yapısı üzerindeki tahrip edici etkileri vurgulandı."

Hutbede, "Günümüzde iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla hanelerimize kadar giren bir başka bağımlılık ise dijital kumardır. Üzülerek ifade edelim ki, dijital kumar, toplumun azımsanmayacak bir kesimine sirayet etmiş durumdadır. Çok küçük miktarlarla başlanan dijital kumar, kişinin; evini ve arabasını satmasına, bütün imkanlarını bu yolda tüketmesine, borç batağına sürüklenmesine sebebiyet vermektedir. Aile bağlarının kopmasına neden olmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Bağımlılığın basit bir alışkanlık olmadığı, insanı sahte mutluluk ve geçici hazların esiri haline getiren bir hastalık olduğu belirtilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Kişinin; zamanını heba ederken günaha dalmasına, şiddete yönelmesine, hatta kendisinin ve ailesinin canına kastetmesine sebep olan büyük bir tehdittir. Sadece gençleri ve çocukları değil, anne ve babaları da esaret altına alan bir diğer bağımlılık ise dijital bağımlılıktır. Dijital bağımlılık; dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır. İnsanların acısını, 'yardım edilmesi gereken bir durum' olmaktan çıkarıp 'seyredilen bir içerik' haline getirebilmektedir. Dijital bağımlılık sebebiyle; alış veriş sitelerinde, sanal oyun ve eğlencelerde vakitler israf, ömürler zayi edilmektedir."

Aklı örten her türlü maddeden, kumar ve dijital bağımlılıklardan korunmanın en etkili yolu, bu kötülüklere hiç bulaşmamaktır. Gençlerimize ve çocuklarımıza sevgi ve güven temeline dayalı bir aile ortamı sunmaktır. Bütün tedbirlere rağmen bir şekilde zararlı alışkanlıkların müptelası olan kardeşlerimize elimizi uzatmak, onları kötülerin insafına terk etmemektir. Ayrıca kendi rahatımız için çocuklarımızın eline telefon ve tablet tutuşturmamaktır. Yemek yemeleri, bir köşede sessiz kalmaları için yavrularımızı zararlı oyun, çizgi film ve eğlencelerle baş başa bırakmamaktır. Aziz kardeşlerim. Ramazan-ı şerifin bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim. Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. Unutmayalım ki insan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir."