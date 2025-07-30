Dikili açıklarında 40 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 17'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 17'si çocuk 40 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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