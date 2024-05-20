Dikili\'de 19 Mayıs coşkusu

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(İZMİR)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Dikili'de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs kapsamında düzenlenen kutlamalar, Dikili Atatürk Meydanı'nda çelenk töreniyle başladı. Törenin ardından, Dikili Erdal İnönü Stadyumu'nda ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gösteriler beğeniyle izlendi.

Dikili Belediyesi bünyesinde düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ile Bülent Ecevit Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na Belediye Bandosu eşliğinde yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın konserinde ise bayram coşkusu doruğa ulaştı.

Dikili Belediye Başkan Adil Kırgöz 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin şöyle konuştu:

"105 yıl önce İzmir'in işgal edilmesiyle 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile hareket eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Mücadelesi'nin fitilini ateşlemiş, 'Benim doğum günüm 19 Mayıs' diyerek, böyle özel bir günü gençlere armağan etmiştir. Ne mutlu ki halkına inanmış, Cumhuriyet'imizi gençlere emanet etmiş, dahi bir lidere sahibiz. Eşsiz ülkemizi bizlere armağan eden Yüce Ata'mız başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."