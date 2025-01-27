Dikmetaş Göleti Buzla Kaplandı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Toplukonak ve Gürpınar köyü sınırlarında yer alan 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama amacıyla inşa ettiği göletin bulunduğu bölgede kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Yüzeyi hava sıcaklıklarının düşmesiyle buz tutan gölet, çevresindeki çam ve köknar ağaçlarıyla beyaza büründü.

Gölet, buz tutan hali ile doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş tutkunlarınca ilgi gördü.