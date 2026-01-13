İmamoğlu'nun Tutukluluğu 300. Gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu'nun Tutukluluğu 300. Gününde

13.01.2026 18:04  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 300’üncü günü nedeniyle konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, yaşanan süreci “Haksızlık, hukuksuzluk ve vicdansızlıkla dolu 300 gün” sözleriyle değerlendirdi. İmamoğlu, “Millet üç yüz gündür adalet için demokrasi için, geleceğimiz için mücadele verdi, vermeye devam ediyor. Şu çok iyi bilinsin ki 300 gün değil, 300 bin gün de olsa millet iradesinden demokrasisinden, Cumhuriyetinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek” dedi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 300'üncü günü nedeniyle konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, yaşanan süreci "Haksızlık, hukuksuzluk ve vicdansızlıkla dolu 300 gün" sözleriyle değerlendirdi. İmamoğlu, "Millet üç yüz gündür adalet için demokrasi için, geleceğimiz için mücadele verdi, vermeye devam ediyor. Şu çok iyi bilinsin ki 300 gün değil, 300 bin gün de olsa millet iradesinden demokrasisinden, Cumhuriyetinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 300'üncü günü nedeniyle konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, "Halkın iradesi tutuklanamaz. Hakikat dört duvar arasına sığmaz. Adalet er ya da geç mutlaka yolunu bulur" dedi.

"Milletin iradesi 300 gündür gasp edildi"

Dilek Kaya İmamoğlu konuşmasına, "Merhaba. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Üç yüz koca gün geçti" diyerek başladı ve şöyle devam etti:

"Değerli eşim İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları 300 gündür mahrum. Üç yüz gün. Dile kolay ama bize zor. Sevdiklerimiz içeride bizler dışarıda. Bizim bir yanımız eksik. Onların dört yanı duvar. Hayatımızdan asla geri gelmeyecek 300 gün haksız ve hukuksuz şekilde çalındı, çalınmaya devam ediliyor. Milletin iradesi 300 gündür gasp edildi. Gasp edilmeye devam ediliyor."

"Milletimiz tarihte örneği görülmemiş bir ilki yaşatarak 25.1 milyon imza ile tepkisini gösterdi"

İmamoğlu, sürecin toplumda yarattığı etkiye ilişkin ise şunları söyledi:

"Millet üç yüz gündür adalet için demokrasi için, geleceğimiz için mücadele verdi, vermeye devam ediyor. Şu çok iyi bilinsin ki 300 gün değil, 300 bin gün de olsa millet iradesinden demokrasisinden, Cumhuriyetinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Yirmi üç yaşında bir gencin alnının teriyle hak kazandığı diploması, 31 yıl sonra usulsüzce iptal edildi. Ertesi gün İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Yol arkadaşları, seçilmiş belediye başkanları, iş insanları ve bürokratlardan oluşan yüzlerce kişi aynı gün gözaltına alındı.

Televizyonda yalanlar, iftiralar, sözde kulis bilgileriyle algı operasyonlarına başlandı. Peşinen suçlu ilan edilen Ekrem İmamoğlu'yla arkadaşları 4 gün sonra hiçbir somut kanıt olmadan gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Milletin Cumhurbaşkanı adayı tutuklanmıştı. ve millet bu haksızlığı içine sindiremedi, sandığa koştu. 15.5 milyon oyla adayına sahip çıktı. Hatta milletimiz tarihte örneği görülmemiş bir ilki yaşatarak 25.1 milyon imza ile tepkisini göstermeye devam etti.

"Hak ihlallerini fırsata çevirdiler"

Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsünü, sesini sosyal medya hesaplarını yasaklasalar da onu milletimizin kalbinden çıkaramadılar. Üç yüz gün boyunca uğraştılar, didindiler. Her geçen gün operasyonlara devam ettiler, ediyorlar. Özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları, hücrelere hapsettikleri, koğuşlarda yerlerde yatırdıkları insanları iftiraya zorladılar.

Bir yandan da birileri hak ihlallerini fırsata çevirip İBB borsasını yarattı. Basında birbirinden temelsiz, çirkin ve kasıtlı iddialar dolaşıyor. Bu iddialara yanıt veren tüm kanallar yasaklanıyordu. Devletin kanalı TRT'de yalanlar yayınlanıyordu. Avukatlar tutuklandı. Savunma hakkı gasbedildi. İstenilen kararı vermeyen hakimlerin görev yerleri değişti.

Doğal hakim ilkesi çiğnendi. Masumiyet karinesi. Lekelenmeme hakkı. Adil, şeffaf ve tarafsız yargılama, tutuklu yargılamanın istisna olması gibi kritik hukuki değerler ayaklar altına alındı. ve sonunda hiç kimsenin inanmadığı bomboş bir iddianame ortaya çıktı. Üç yüz gün boyunca uğraştılar. 300 gün boyunca Ekrem İmamoğlu'nu unutturmak milletin gönlündeki yerinden indirmek için çalıştılar. Başaramadılar, başaramayacaklar."

"Adalet er ya da geç yolunu bulur"

Dilek Kaya İmamoğlu konuşmasının sonunda ise şu çağrıyı yaptı:

"Artık bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa son vermenin zamanı geldi de geçiyor. Gelin, toplumun vicdanına kulak verin. Sevdiklerimizi tutuksuz yargılayın. İddianamenize güveniyorsanız, mahkemeleri canlı yayınlayın. Tüm yurttaşların masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını koruyun. Muhalefete, gençlere, basına baskı yapmaktan vazgeçin. Adalet herkes için işlesin. Adil ve şeffaf yargılanma ilkeleri uygulansın. Gelin, bu milletin geleceğinde sizin de yeriniz olsun. Çünkü üç yüz gün geçti, başaramadınız. Üç yüz gün daha geçse, başaramayacaksınız. Bu millet hak hukuk ve adalet arayışından, demokrasiden, Cumhuriyetten, iradesinden vazgeçmedi vazgeçmeyecek. Halkın iradesi tutuklanamaz. Hakikat dört duvar arasına sığmaz. Adalet er ya da geç mutlaka yolunu bulur. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yalnız değildir. ve bu ülke seçilmişlerin şafak baskınlarıyla susturulduğu bir ülke asla olmayacaktır. ve biz biliyoruz bu karanlık geçecek. Ülkemiz yeniden adaletle nefes alacak ve halkın iradesi mutlaka ama mutlaka kazanacak."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Tutukluluğu 300. Gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:05:08. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Tutukluluğu 300. Gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.