Dilovası'nda TIR devrildi: Şoför ağır yaralandı - Son Dakika
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Dilovası'nda TIR devrildi: Şoför ağır yaralandı

Dilovası\'nda TIR devrildi: Şoför ağır yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir TIR devrildi ve şoför ağır yaralandı. Kaza sonucunda şoför sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.05.2024 20:18
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 karayolunun Tavşancıl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet İ. yönetimindeki 41 YM 564 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatan TIR'ın şoförü kupada sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Ahmet İ., sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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