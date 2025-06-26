Osmaniye Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik yarışma gerçekleştirildi.
Bülbül Camisi'nde, ezanı güzel okuma, etkili hutbe sunumu, bilgi, ayet ve hadis ezberleme konularında yarışma düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren din görevlilerine İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından başarı belgesi ve hediyeler verildi.
Son Dakika › Güncel › Din Görevlilerine Yarışma Düzenlendi - Son Dakika
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