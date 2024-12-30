Direniş Sembolü Ebu Safiyye Alıkonuldu - Son Dakika
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Direniş Sembolü Ebu Safiyye Alıkonuldu

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

30.12.2024 11:48
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, alıkonulmadan önce İsrail güçlerine karşı göstermiş olduğu duruşuyla işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline geldi.

Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren nadir hastanelerden biri olan Kemal Advan, 27 Aralık'ta bir kez daha İsrail askerlerince baskına uğradı. İsrail askerleri, baskının ardından hastaları ve sağlık çalışanlarını hastaneden çıkardı.

Hastane Müdürü Ebu Safiyye, İsrail ordusunun saldırılarına rağmen Kemal Advan'ın faaliyetlerine devam etmesi için son ana kadar mücadele ederken hastalarını ve çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Doktor Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline geldi.

Bu, Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmesinden önceki son karelerinden biriydi. Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü kare sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Filistinli ve yabancı çok sayıda karikatürist, Ebu Safiyye'nin sembol haline gelen bu fotoğrafını çizdi.

İsrail ordusunun Gazze'deki işgaline karşı Filistinlilerin direnişinin sembollerinden biri haline gelen Ebu Safiyye, 27 Aralık'ta alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Ebu Safiyye'nin nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi yok.

Filistinli bir mültecinin oğlu olarak Gazze'de doğdu

Canı pahasına hastalarını ve çalışma arkadaşlarını bırakmayan Ebu Safiyye, 21 Kasım 1973'te Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda doğdu.

Ebu İlyas lakabıyla da bilinen Ebu Safiyye'nin ailesi, İsrail'in kurulduğu 1948'de tarihi Filistin topraklarındaki Askalan'dan (Aşkelon) zorla yerinden edilerek Gazze'ye sığınmıştı.

Mülteci bir babanın çocuğu olarak mülteci kampında dünyaya gelen Ebu Safiyye, Gazze'nin önde gelen çocuk doktorlarından biri olarak biliniyor.

Oğlunu kaybetti, İsrail saldırısında yaralandı yine de hastanesini terk etmedi

Ebu Safiyye, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda her Filistinli gibi ağır bedeller ödedi.

İsrail askerlerinin, 2 6 Ekim'de Kemal Advan Hastanesine düzenlediği saldırıda Ebu Safiyye'nin oğlu İbrahim hayatını kaybetti.

Beyaz önlüğüyle oğlunun cenaze namazını kıldıran Ebu Safiyye, evladını kaybetmesine rağmen görevine devam etti. İsrail ordusunun defalarca tehdidine rağmen Ebu Safiyye, Kemal Advan Hastanesini boşaltmayı ve bölgeden ayrılmayı reddetti.

Ebu Safiyye, 23 Kasım'da İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği saldırıda uyluğundan şarapnelle yaralandı.

Filistinli doktor, saldırı sonrası "Bu bizi durdurmayacak. Çalıştığım yerde yaralandım ve bu bir onurdur. Kanım meslektaşlarımın veya hizmet verdiğimiz insanların kanından daha değerli değil. İyileşir iyileşmez hastalarıma geri döneceğim." ifadeleriyle hafızalara kazındı.

Ebu Safiyye, yaralandıktan birkaç gün sonra baston ile hastalarına bakmaya devam etti.

İsrail ordusunun 6 Ekim'de başlayan ve devam eden kara saldırıları sırasında Ebu Safiyye, Kemal Advan'dan birçok kez dünyaya yardım çağrılarında bulundu.

Ancak Filistinli doktorun bu çağrılarına dünyanın sessiz kalmasıyla İsrail askerleri tank ve zırhlı araçlarla 27 Aralık'ta Kemal Advan'a baskın düzenledi.

Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren nadir hastanelerden Kemal Advan ise artık hizmet dışı kaldı.

Aradan geçen 4 güne rağmen Gazze'de İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden olan Ebu Safiyye'nin nereye götürüldüğü ve durumu ise hala bilinmiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Hastane, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direniş Sembolü Ebu Safiyye Alıkonuldu - Son Dakika

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