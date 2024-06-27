Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ekinci'nin nezaket ziyareti çerçevesinde Yerhov'u kabul ettiği bildirildi.
Paylaşımda, "Görüşmede ayrıca çok taraflı platformlarda iki ülkeyi ilgilendiren konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.
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