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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ekinci'nin nezaket ziyareti çerçevesinde Yerhov'u kabul ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Görüşmede ayrıca çok taraflı platformlarda iki ülkeyi ilgilendiren konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.