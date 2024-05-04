Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye İsrail\'e Karşı Ticaret Yasağı Getirdi

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Hamas ve İsrail bir kez daha masaya oturdu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda; "Türkiye olarak İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdik. Birkaç gün önce de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıkladık. İsrail'in cezasız kalmaması için mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'nın başkenti Banjuld'da İslam İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katıldı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, zirvede şu konu başlıklarına değindi:

"İsrail, Refah'la ilgili planlarını hayata geçirmeyi başarırsa, tarif edilemez boyutta bir felakete daha tanık olacağız. İsrail, hesap vermesi gerektiği halde cezasız kalıyor. Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmak tüm ümmetin görevidir. Bu bizim sınavımızdır. Birlik olabileceğimizi kanıtlamalıyız. İslam aleminin diplomatik yollar ve gerektiğinde zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini göstermeliyiz.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İslam tarihi yıkıcı bölünmelerle doludur. Bugün bu hataları tekrarlayamayız. Filistin davası bölgesel rekabetlere kurban edilemez. Hiçbirimiz Filistinlilerin kanı üzerinden aramızdaki meseleleri ya da rekabetleri çözme hakkına sahip değiliz. İslam aleminin dayanışması ve birlikteliği kaybolursa, tek kazanan İsrail ve destekçileri olacaktır. İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil, tüm dünyada zalimler ve mazlumlar arasındaki bir mücadeledir. Eğer bu tarihi adaletsizliği şimdi ve sonsuza kadar düzeltmezsek, bir sonraki merhale her zamankinden daha büyük bir felaket getirecektir. Hepimiz, İsrail'i Filistinlilere yaptığı zulme son vermeye ve iki devletli çözüme zorlamalıyız. İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmenin bir bedeli olduğunu göstermeliyiz. İsrail'e karşı elimizdeki mevcut ve etkili tüm araçları, tüm baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır.

İSRAİL'LE TİCARETİN DURDURULMASI

Türkiye olarak İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdik. Birkaç gün önce de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıkladık. İsrail'in cezasız kalmaması için mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanacağız, hiçbir girişimden kaçınmayacağız. Herkesi, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında 7 Ekim'den bu yana aldığımız kararların hayata geçirilip geçirilmediğini denetlemeye davet ediyorum. Eğer bu kararları uygulamayacaksak, bu toplantılar sadece İsrail'e daha fazla Filistinliyi öldürmek için ihtiyaç duyduğu zamanı kazandıracaktır.

Bugün tüm ümmet ve dünyanın dört bir yanındaki sağduyulu insanlar bizi izliyor. Halkımız bu Zirve'den somut sonuçlar çıkmasını bekliyor. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması İsrail'e önemli bir darbe vuracaktır. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyeliğini sağlamak için tüm çabalarımızı ortaya koymalıyız."

Bakan Fidan konuşmasında ayrıca KKTC'ye uygulanan haksız izolasyona değindi. Batı Trakya Türkleri'nin, Kırım Tatarlarının ve Uygurların içinde bulundukları durumları gündeme getirdi. İslam dünyasının bu konularda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.