Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamamasına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, AKPM\'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti\'nin yetki belgelerini onaylamamasına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamamasına tepki gösterdi. Bakanlık, kararın demokratik değerlerle bağdaşmadığını ve temsil hakkına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu adımın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceği vurgulandı. Türkiye, AKPM'yi hatasını düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya çağırdı.

16.02.2024 13:50  Güncelleme: 13:54
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Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Azerbaycan Ulusal Heyetinin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyuyoruz. Bu karar, demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır ve temsil hakkına aykırıdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamamasına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Azerbaycan Ulusal Heyetinin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyuyoruz. Bu karar, demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır ve temsil hakkına aykırıdır. İşbirliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceği de açıktır. Türkiye, AKPM'yi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya davet etmektedir."

Kaynak: ANKA

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