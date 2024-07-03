Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik tepkilere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, siyasi amaçlı tepkileri kınayarak, UEFA'nın Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasını kabul edilemez bulduğunu belirtti.

03.07.2024 17:01
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik tepkilere ilişkin, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı rapora atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Raporda) Her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."

Olay

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

Kaynak: AA

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